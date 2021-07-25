Atlı polisler Caddebostan Sahili'nde Koronavirüs denetimi yapıyor
25 Temmuz 2021 13:52
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Atlı polisler, Kadıköy Caddebostan Sahili'nde, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) önlemleri kapsamında denetim yaptı.
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Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı Atlı Birlik Grup Amirliği ekipleri, özellikle hafta sonları vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Caddebostan Sahili'nde devriye gezdi.
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Maske, mesafe ve hijyen konusunda uyarılarda bulunan ekiplere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Bazı vatandaşlar, atlı polislerle hatıra fotoğrafı çektirdi.
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Denetime katılan atlı polis memurlarından Çağrı Irmalı, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş'ın talimatları doğrultusunda görevlerini yerine getirdiklerini söyledi.
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Denetimler gün boyu sürecek.
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Atlı polisler Caddebostan Sahili'nde Koronavirüs denetimi yapıyor
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Atlı polisler Caddebostan Sahili'nde Koronavirüs denetimi yapıyor
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Atlı polisler Caddebostan Sahili'nde Koronavirüs denetimi yapıyor
99
Atlı polisler Caddebostan Sahili'nde Koronavirüs denetimi yapıyor
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