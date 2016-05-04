Atletico Madrid taraftarı Şampiyonlar Ligi finalini böyle kutladı
04 Mayıs 2016 20:05
110
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'i eleyerek finale kalan İspanya'nın Atletico Madrid takımının taraftarları Madrid'de kutlama yaptı.
210
Atletico Madridli taraftarlar, Münih'teki yarı final rövanş maçının hemen ardından Madrid'de her zaman kutlamalarını yaptıkları Neptün Meydanı’na akın etti.
310
İspanyol polisi, meydanda toplanan taraftarları Neptün heykeline çıkmasını engelleyip, güvenlik çemberi oluşturdu. Trafiği tek taraflı kapatan polis, taraftarların yolun bir bölümünde eğlenmesine müsaade etti.
410
Meşaleler yakan taraftarlar, marşlar söyleyerek, finale kalmanın sevincini yaşadı. Atleticolu taraftarlar, özellikle Bayern Münih maçının kahramanları olarak gösterilen kaleci Oblak ile golü atan Griezmann ve teknik direktör Simeone lehine tezahüratlar yaptı. Arabayla yoldan geçen çok sayıda Atleticolu taraftar da korna çalarak kutlamalara eşlik etti.
510
Şampiyonlar Ligi tarihinde 3. kez finale kalan Atletico Madrid, 1974'teki finalde Bayern Münih'e karşı 1-1 ve 4-0'lık skorlarla kaybetmiş, daha sonra 25 Mayıs 2014 tarihinde Real Madrid'e karşı oynadığı finalde de 4-1'lik skorla yenilmişti.