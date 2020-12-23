Atilla Dorsay geçtiğimiz beş yılın filmlerini inceledi; ''Hayatımızı Değiştiren Filmler 2015-2020''
Dorsay'ın son beş yılda çıkan filmleri incelediği ve eleştirdiği kitabı raflardaki yerini aldı.
23 Aralık 2020 11:00
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Sinema eleştirmeni Atilla Dorsay’ın ‘’Hayatımızı Değiştiren Filmler 2015-2020’’ kitabı raflardaki yerini aldı. Son beş yılda çekilen filmlerin derlendiği kitapta toplam 426 film yer alıyor. Avrupa Sineması’ndan, Ortadoğu Sineması’na, Uzakdoğu Sineması’ndan Latin Sineması’na kadar farklı coğrafyaların son beş yıldaki filmlerini derleyen ve eleştiren kitapta Dorsay, son beş yılın en iyi filmini Parazit olarak seçti. Yönetmenliğini ve senaristliğini Bong Joon-ho ‘nun üstlendiği filmi Atilla Dorsay ‘’İzlenmesi şart bir film, şimdiden kült statüsünü hak eden bir film’’ şeklinde değerlendirdi.
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‘’Kadın yönetmenler: sayılı silahşörler’’ Son beş yılda eşcinsel duyarlılığı barındıran filmlerde ve kadına karşı sömürü ve istismarı anlatan filmlerde ciddi ve iddialı bir artış görüldüğünü ifade eden Dorsay kitabında, Lynn Ramsay, Claire Denis, Marin Ade, Iciar Bollain, Lulu Wang gibi farklı ülkelerden öne çıkan yönetmenlerin isimlerini sıralayarak sinema endüstrisinde kadın yönetmenlerin hala azınlıkta olduğunun altını çizdi. Alman asıllı yönetmen Maren Ade tarafından yazılıp yönetilen 2016 yapımı Toni Erdmann isimli filmi Dorsay ‘’başyapıt’’ olarak nitelendirdi.
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Netflix için ‘’dev adım’’: Roma Yönetmenliği ve senaryosu Meksikalı Alfonso Cuaron imzası taşıyan Netflix yapımı Roma Dorsay’ın en iyileri arasında ikinci sırada yerini aldı. Roma filminin siyah-beyaz çekilmiş olması dikkat çeken özellikleri arasında yer alıyor. Meksika’nın başkentindeki Roma mahallesinin adını verdiği film Dorsay’a göre melodram, aile faciası, Latin Amerika kalıpları gibi kalıpları aşarak kendine özgü bir yapıya kavuşuyor. Atilla Dorsay Roma ile ilgili yazdığı eleştirideyse filmin kıymeti bilinmesi gereken saklı bir mücevher olduğunu vurguluyor.
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Gaspar Noe’nin ilk uzun metrajlı filmi Climax Dorsay, iki yıldız verdiği filmin Gaspar Noe’nin şaşırtma ve giderek şok etme iradesini kanıtlar nitelikte olduğunu belirtti. Dorsay iddialı olarak nitelendirdiği filmi farklı kökenlerden bir grup dansçının bir okul binasında üç gün boyunca yaptıkları kolektif çalışma sırasında içtikleri sangria’ya katılan bir maddeyle birlikte herkesin kendinden geçmesi ve görüntülerin mahşer yerine dönüşmesiyle devam ettiğini aktarıyor. İkili diyalogların açık ve sert aktarıldığını ifade eden Dorsay kitabında ‘’Film her Türk vatandaşı için değil ama en azından ruhen genç, yeniliklere açık ve deneylere hoşgörüyle bakan sinemaseverler sevebilir’’ ifadelerini kullandı.
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Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi: ‘’Erkekleri dışlamış bir kadın ve kadınlık masalı’’ Cannes Film Festivali’nde ‘’En İyi Senaryo’’ ödülü alan Celline Sciamma filmi Alev Almış Bir Genç Kızın Portresi’ni Atilla Dorsay, filmin hem bir dönem filmi hem de resim sanatının gerçek hayata kattığı ve katabileceği şeyler üzerine felsefeden pratiğe uzanan bir düşüne olduğunu açıklıyor. Türkiye’de Film Ekimi ile birlikte izleyiciyle buluşan filmi izlerken Dorsay’ın sık sık gözyaşlarını tutamadığı da kitapta verdiği bilgiler arasında. Ödüllü film Dorsay’ın kitabında yaptığı puanlamada dört yıldız aldı.
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Kitapta yıllara göre en iyi filmlerin listelendiği bölümde 2015’in en iyi filmi Alejandro Gonzalez Inarritu’nun Birdman’i, 2016’nın en iyi filmi Todd Haynes’in Carol’ı, 2017’nin en iyi filmi Michael Haneke’in Happy End’i, 2018’in en iyi filmi Alfonso Cuaron’un Roma’sı ve 2019’un iyi filmi Bong Joon-ho’nun Parazit’i olarak sıralandı.
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2015 yapımı Birdman için Dorsay kitabında filmin Amerikan rüyasını hem doğruladığını hem de un ufak ettiğini vurgulayarak Birdman’in son yıllarda Oscar’ın yaptığı en doğru seçim olduğunu aktardı.
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2016 yılının en iyi filmi seçtiği iki kadının New York’taki aşklarını anlatan Carol için Dorsay kitabında ‘’Sinemanın en güzel aşk filmlerinden biri.’’ ifadelerini kullandı.
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Kitapta Michael Haneke’in Happy End’ini ise Atilla Dorsay 2017 yılının en iyi filmi olarak seçiyor. Filmle alakalı yaptığı uzun eleştirinin başında Dorsay, ‘’Bir ustanın son başyapıtı, yaman bir burjuva gözlemi’’ diyerek filmin yönetmenini takdir etti.
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‘’Grinin 50 Tonu sinema tarihinin en kötü filmlerinden’’ Dorsay kitapta filmleri ‘’beş yıldız’’ üzerinden değerlendirdi. Tek yıldız alan kitaptaki tek film ise Grinin 50 Tonu oldu. Yazar tek yıldız verdiği Grinin 50 Tonu için ‘’Sadece son beş yılın değil sinema tarihinin en kötü filmi denilebilir’’ şeklinde eleştiride bulundu.