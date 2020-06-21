"Ateş Çemberi" güneş tutulması gerçekleşti; 12 ülkede görüldü
Ay ve Güneş'in neden olduğu gökyüzü olayı 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması için gerçekleşti. Ateş Çemberi' Güneş tutulması Türkiye'den görüldü.
21 Haziran 2020 10:53
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Ay ve Güneş'in neden olduğu gökyüzü olayı 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması için gerçekleşti. Ateş Çemberi' Güneş tutulması Türkiye'den görüldü.
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Yılın en önemli üçüncü gök olaylarından birisi olan 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması yaşandı.
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21 Haziran'da gerçekleşen 'Ateş Çemberi' Güneş tutulması sürecinde Ay Güneş'in yaklaşık yüzde 99'unu kapladı.
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Yılda bir kez meydana gelen tutulma Ay’ın Dünya’dan en uzak yörüngesinde olduğu zaman gerçekleşiyor.
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Tutulma, Afrika, Pakistan, Hindistan ve Çin'in bazı bölgelerinden izlendi. Tutulma Güney ve doğu Avrupa ile kuzey Avustralya'da ise kısmi olarak izlendi.
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Türkiye'den de izlenen olan tutulma 06:45’te başladı ve en net Hakkari'de görüldü.
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