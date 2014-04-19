Ateş böcekleriyle sanat
19 Nisan 2014 18:04
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Fotoğrafçı Vincent Brady uzun pozlama yöntemini kullanarak ateş böceklerinin güzelliğine yeni bir ışık tuttu.
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25 yaşındaki Brady, birkaç saniye pozlama yoluyla ateş böceklerinin koyu renk arka plan üzerinde yarattığı parlak ışıltıları görüntüledi.
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Fotoğraflar ABD'nin Missouri eyaletindeki Ozarsk Gölü ile Michigan'daki Grand Ledge bölgesinde gece ve nemli hava şartlarında çekildi.
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Ateş böcekleri karınlarından yaydıkları ışıltıyla biliniyor.
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