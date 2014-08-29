Atatürk'ün ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğrafları

“Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi’ndeki Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet” adlı albüm, 30 ağustos zafer bayramı arifesinde Atatürk’ün daha önce görülmemiş fotoğraflarını ortaya çıkardı (İHA)
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Ankara Üniversitesi arşivlerinden derlenen albüm, yüzde 80’den fazlası Atatürk’ün şimdiye kadar görülmeyen ve Türkiye’nin dört bir yanında çekildiği 213 fotoğrafından oluşuyor
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Albümün çalışmalarına 1998’de başlandı.
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Fotoğraflardaki bazı tarihi kişiliklerin ve tarihlerin saptanmasında Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’den yardım alındı.
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Albümde, yüz hatları net olarak ayırt edilemeyen ve kimlikleri kesin olarak belirlenemeyenler için yanlış isim vermek yerine hiçbir bilgi verilmemesi tercih edildi.
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Fotoğrafların altında unvan ve görev bilgileri verilirken orijinal (Osmanlıca) adlandırmaları yerine genç kuşağın anlaması açısından Türkçe karşılıkları kullanıldı.