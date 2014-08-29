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Atatürk'ün ilk kez gün yüzüne çıkan fotoğrafları

29 Ağustos 2014 16:10

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“Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Arşivi’ndeki Fotoğraflarla Atatürk ve Cumhuriyet” adlı albüm, 30 ağustos zafer bayramı arifesinde Atatürk’ün daha önce görülmemiş fotoğraflarını ortaya çıkardı (İHA)

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Ankara Üniversitesi arşivlerinden derlenen albüm, yüzde 80’den fazlası Atatürk’ün şimdiye kadar görülmeyen ve Türkiye’nin dört bir yanında çekildiği 213 fotoğrafından oluşuyor

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Albümün çalışmalarına 1998’de başlandı.

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Fotoğraflardaki bazı tarihi kişiliklerin ve tarihlerin saptanmasında Atatürk’ün manevi kızı Sabiha Gökçen’den yardım alındı.

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Albümde, yüz hatları net olarak ayırt edilemeyen ve kimlikleri kesin olarak belirlenemeyenler için yanlış isim vermek yerine hiçbir bilgi verilmemesi tercih edildi.

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Fotoğrafların altında unvan ve görev bilgileri verilirken orijinal (Osmanlıca) adlandırmaları yerine genç kuşağın anlaması açısından Türkçe karşılıkları kullanıldı.

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