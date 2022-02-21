Atatürk ile Dimitrina Kovaçev'in ilişkisi film oluyor
21 Şubat 2022 11:36
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Mustafa kemal Atatürk'ün Bulgar kızı Dimitrina’yla yaşadığı hüzün dolu aşk hikayesi film oluyor.
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"Dilberay" filmi ortak yapımcılarından Fikri Harika Prodüksiyon imzasıyla çekilecek film, önümüzdeki yıl Ekim ayında vizyona girecek.
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Mustafa Kemal, henüz otuzlu yaşlarının başında genç bir subayken Sofya Askeri Ataşeliği’ne atanır. Burada General Stilyan Kovaçev’in kızı Dimitrina ile tanışır birbirlerine aşık olurlar ve Atatürk hiç vakit kaybetmeden evlenme teklif eder. Bu teklif Dimitrina tarafından kabul edilse de, bu aşk evlilikle sonuçlanmaz.
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Beyazperde'nin aktardığına göre, yıllar sonra Atatürk’e "Bir kız sevdim ataşeyken, vermediler. Gençliğimi bıraktım Sofya’da" dedirten hikayesini anlatacak "Dimitrina", 27 Ekim 2023’te sinemaseverlerle buluşacak.
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Filme yapımcı olarak imza atacak Fikri Harika Prodüksiyon kurucusu Özgür Tari "İlk filmimiz Dilberay ile çıtayı en yükseğe koyduk. İzleyiciler de sahip çıktı ve ilk günden beri hep zirvede. Sinema sektöründe kalıcı işler yapmak hedefindeyiz. Bu hedefimize ulaşmak ve izleyicileri hep görmek istedikleri Atatürk filmi ile buluşturmak için çalışmalara başladık. Çok büyük bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Atamıza yakışır bir film ortaya çıkartacağız" dedi.