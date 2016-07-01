Atatürk Havalimanı'ndaki saldırının ardından dünya Tükiye'ye böyle destek oldu
01 Temmuz 2016 19:21
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28 Haziran gecesi Atatürk Havalimanı’na yapılan 44 kişinin yaşamını yitirdiği saldırının ardından dünyadan da tepki geldi. Dünyadan dört bbir yanından ülkeler saldırıyı sadece sözle kınamakla kalmayıp ülkelerindeki önemli yerleri Türk bayrağıyla renklendirdi. İşte ülkemizde yaşanan bu korkunç terör saldırısına sessiz kalmayan o ülkeler…
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Berlin’deki tarihi Brandenburg Kapısı Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı…
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Polonya ve Portekiz arasında oynanan Euro 2016 Çeyrek Final maçı öncesi, stadyumdaki taraftarların alkışlarıyla, saldırıda hayatını kaybedenler için saygı duruşu yapıldı
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Meksika’nın başkenti Mexico City’deki Dışişleri Bakanlığı Binası, saldırıda hayatını kaybedenlerin anısına Türk Bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı…
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Fransa Parlamentosu’nda düzenlenen oturum öncesi parlamenterler, İstanbul’daki saldırıda yaşamını yitirenleri anmak için 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu
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Yine Fransa’nın başkenti Paris’teki Eyfel Kulesi, İstanbul’daki terör saldırısında ölenlerin anısına Türk bayrağı renklerine büründü.
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Hollanda’nın başkenti Amsterdam’daki Kraliyet Sarayı’na saldırılara tepki amacıyla Türk bayrağı yansıtıldı.
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Kuveyt’in başkentindeki Kuveyt Kuleleri, İstanbul Atatürk Havalimanı’ndaki terör saldırısı sonrası Türk bayrağı renkleriyle ışıklandırıldı
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Bosna Hersek’in sembolü niteliğindeki Mostar Köprüsü de İstanbul’daki terör saldırısı sonrası kırmızı beyazdı ..
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Gürcistan’ın Mtatsminda Tepesi’ndeki Tiflis Televizyon Kulesi, Türk halkıyla dayanışma içinde olduğunu göstererek, kırmızı ve beyazla ışıklandırıldı
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Avustralya Başbakanı Malcolm Turnbull ve Dışişleri Bakanı Julie Bishop, İstanbul’daki terör saldırısını kınayan açıklamalarda bulundu