Atatürk’e ait olduğu iddia edilmişti; kayıtlarda çıkmadı, Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlattı
1932 yılında Şah Rıza Pehlevi tarafından Mustafa Kemal Atatürk'e hediye edildiği belirtilen ve bugün açık artırmada satılacağı açıklanan baston, Anıtkabir Komutanlığı kayıtlarında çıkmadı.
13 Ağustos 2021 17:59
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Atatürk’e ait olduğu iddia edilmişti; kayıtlarda çıkmadı, Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlattı
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Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlatırken müzayedeyi düzenleyecek şirket, bastonun Atatürk'e ait olduğu yönündeki ifadeleri internet sitesindeki duyurudan kaldırdı.
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İstanbul'da Arthill Müzecilik, Mustafa Kemal Atatürk'e ait olduğunu belirttiği minyatürlü bastonu pazar günü açık artırma ile satacağını duyurdu. Şirketin kurucusu Hüseyin Kocabaş, "Müzayedenin en önemli parçası, Mustafa Kemal Atatürk'e ait Şah Rıza Pehlevi tarafından 1932 yılında Türkiye İran ilişkilerinin en yoğun olduğu dönemde hediye edilmiş minyatürlü baston. Baston sanatsal özellikleriyle ön plana çıkan bir eser. Sanatçısı tarafından oyma sanatıyla kullanılmış" diyerek bastonu tanıttı.
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Müzayede şirketinin tanıtımı üzerine Harbiye Askeri Müzesi, Anıtkabir Komutanlığı'na kayıtları sordu. Yapılan inceleme sonucu bastonla ilgili kayıt bulunamadı. Bunun üzerine durum Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bildirildi.
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Müzayede şirketine uyarıda bulunan Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlattı. Arthill Müzecilik, bakanlığının uyarısı üzerine internet sitesindeki bastonun Atatürk'e ait olduğu yönündeki ifadeleri kaldırdı. Ancak Hüseyin Kocabaş, bastonun pazar günü açık arttırma ile satılacağını belirtti. (DHA)
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Atatürk’e ait olduğu iddia edilmişti; kayıtlarda çıkmadı, Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlattı
712
Atatürk’e ait olduğu iddia edilmişti; kayıtlarda çıkmadı, Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlattı
812
Atatürk’e ait olduğu iddia edilmişti; kayıtlarda çıkmadı, Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlattı
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Atatürk’e ait olduğu iddia edilmişti; kayıtlarda çıkmadı, Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlattı
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Atatürk’e ait olduğu iddia edilmişti; kayıtlarda çıkmadı, Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlattı
1112
Atatürk’e ait olduğu iddia edilmişti; kayıtlarda çıkmadı, Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlattı
1212
Atatürk’e ait olduğu iddia edilmişti; kayıtlarda çıkmadı, Kültür ve Turizm Bakanlığı inceleme başlattı