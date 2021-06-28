Ata Demirer'den Bozcaada sahilleri mesajı: Poyraz estiği sürece müsilaj problemi olmaz
4 Haziran’da dalış yaptığı Ege Denizi’nin kuzeyindeki deniz salyasının fotoğrafını paylaşıp “Maalesef salya buraya kadar geldi! Çok yazık çok” diyen oyuncu ve komedyen Ata Demirer, Çanakkale’nin Bozcaada sahilleriyle ilgili bugün sosyal medya hesabından bir video daha paylaştı. Demirer, “Poyraz estiği sürece Kuzey Ege'de müsilaj problemi olamaz” dedi.
28 Haziran 2021 15:29
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Ata Demirer'den Bozcaada sahilleri mesajı: Poyraz estiği sürece müsilaj problemi olamaz
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Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’nda aylardır bitmek bilmeyen müsilajın Kuzey Ege’deki turizm cenneti Bozcaada da görülmeye başlanması tatilcilerin tedirgin olmasına neden oldu.
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Tatilini Bozcaada'da geçiren ve adaya olan sevgisiyle bilinen oyuncu Ata Demirer ise sosyal medya hesabından paylaştığı video ile ada sahillerinde müsilajın olmadığını ancak lodosla adanın kıyılarına vurduğunu belirti.
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Ata Demirer'den Bozcaada sahilleri mesajı: Poyraz estiği sürece müsilaj problemi olamaz
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Ata Demirer'den Bozcaada sahilleri mesajı: Poyraz estiği sürece müsilaj problemi olamaz
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Ata Demirer'den Bozcaada sahilleri mesajı: Poyraz estiği sürece müsilaj problemi olamaz
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Demirer, daha önce Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Burası Kuzey Ege, maalesef salya buraya kadar geldi! Çok yazık çok..." ifadesini kullanmıştı.