Astronot Christina Koch, dünyaya rekorla döndü

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görevli Amerikalı astronot Christina Koch, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 328 gün kalarak rekor kırdı
07 Şubat 2020 13:03
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Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nde (NASA) görevli Amerikalı astronot Christina Koch, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda 328 gün kalarak rekor kırdı
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Kadın astronot Christina Koch, tek bir seferde uzayda en fazla kalan kadın astronot unvanını kazandı.
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Astronot Christina Koch ile birlikte İtalyan astronot Luca Parmitano ve Rus kozmonot Aleksander Skvortsov'u taşıyan Soyuz kapsülü Türkiye saatiyle 12.12'de paraşütle Kazakistan'ın Jezkazgan kenti yakınlarında bir meraya indi.
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Koch, uzay görevi boyunca 5.248 kez yörüngede dolandı ve toplam 223 milyon kilometre yolculuk yaptı.
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41 yaşındaki Christina Koch, inişinden önce Uluslararası Uzay İstasyonu'yla kurulan bağlantıda gazetecilere, gelecek kuşaklara ilham kaynağı olmayı umduğunu söyledi.
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Astronot Christina Koch, 29 Aralık'ta uzayda geçirdiği 289 günle Peggy Whitson'ın rekoru kırmıştı. Whitson, 288 günün ardından dünyaya dönmüştü.
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Peggy Whitson, daha önceki uçuşlarıyla birlikte ise uzayda en fazla kalan kadın rekorunu hala elinde tutuyor.
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Whitson uzayda toplam 665 gün, 22 saat, 22 dakika geçirdi.
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Tarihte en uzun süreli uzay yolculuğu rekoru ise 437 günle Rus kozmonot Valeri Polyakov'a ait.