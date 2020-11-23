Aston Martin DB5 Junior Türkiye’ye geliyor

Aston Martin Türkiye Distribütörü Nevzat Kaya, bu tarz modellerin Türkiye’ye geliş hikâyesini anlattı.
23 Kasım 2020 11:38
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Aston Martin Türkiye Distribütörü D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya, bu tarz modellerin Türkiye’ye geliş hikâyesini anlattı.
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Aston Martin DB5 Junior otomobillerin üretiminin 2021’de gerçekleşeceği açıklandı.
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Aston Martin Türkiye Distribütörü, D&D Motorlu Araçlar Yönetim Kurulu Başkanı Nevzat Kaya ise bu tip özel projelerde müşterilerden alınan ön sipariş ile istenilen aracı Türkiye’ye getirdiklerini belirtti.
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Geçen yıl 1 adet Türkiye’ye Aston Martin Valhalla sipariş ettiklerini söyleyen Kaya, ‘’Sınırlı sayıda ve sipariş üzerine üretilen bir model.’’ dedi.
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Nevzat Kaya, en çok talebin İstanbul’dan olduğunu da ekledi.
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The Little Car Company’nin CEO’su Ben Hedley, Aston Martin DB5 Junior iş birliği için “Bu projede Aston Martin ile ortak olmak, bir nesilden diğerine aktarılacak bir tarih parçası yaratma fırsatını elde etmek bir onur.’’ dedi.
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Hedley, Aston Martin ekibiyle geliştirdikleri bu ikonik arabayı, Aston Martin hayranları için yeni bir şekilde erişilebilir hale getirmeyi amaçladıklarından da bahsetti.