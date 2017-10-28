Association of Photographers'ın seçtiği 2017'nin en iyi fotoğrafları
28 Ekim 2017 19:14
19
Nicky Hamilton, bu fotoğrafla AOP derneğinin "Herkese Açık Ödüller" kategorisinde kazandı. Finale kalan 400'e yakın eser, Londra'daki The Old Truman Brewery adlı etkinlik mekânında, 13-16 Ekim tarihleri arasında sergilenecek.
29
Ödül alan fotoğrafçılardan Alex Telfer'ın objektifine çikolatalı kek yapan bir kadın takılmış.
39
Herkese Açık Ödüller kategorisinde kazanan bir başka fotoğraf, Danielle Kalinovskis'in bu portresi.
49
Bu yılın ödüllerini seçen küratörler arasında BBC ve Daily Telegraph gibi haber kuruluşları ile sanat dünyasından yaratıcı editörlük yapan isimler de var. Bisikletin üzerindeki adam ve kadının fotoğrafı, Robert Wilson'ın objektifinden.
59
Tasarımlar kategorisinde, Rob Lawson'ın kâse fotoğrafı da ödüle lâyık görüldü.
69
Haber fotoğrafları serisinde yer alan Nick Hall'un bu fotoğrafı, Tanzanya'da çekilmiş. Fotoğraftakiler ise, Tanzanya'daki yerli etnik grup Hadza'dan iki avcı.
79
Phil Fisk'in High-Key (Yüksek Beyaz) tekniğiyle çektiği bu portresinde, yemek yiyen bir insan figürü odağa alınmış.
89
Çevre fotoğrafları kategorisindeki havadan çekilen nehir fotoğrafı Jason Hawkes'a ödül kazandırdı.
99
Benedict Redgrove'un Proje Ödülü alan fotoğrafında, motorsikletliler ile beyaz rengin yarattığı tezat kullanılmış.
Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir