Aslanlar trafikte avlandı!

Güney Afrika’da bulunan Kruger Ulusal Parkı’nda iki dişi aslan araçların arasında bir Afrika ceylanını parçalayarak yedi. Olayı fotoğraflayan İngiliz turist Carrie Dunford, yaşadığı ilginç anı şöyle anlattı:
23
“Bu tür olayların sadece belgesellerde olacağını düşünürdüm. Kalabalık trafikte iki aslanı görünce arabamı durdurdum. Aslan yolun kenarındaki ormanın içindeki kuduyu gördü ve saldırdı. Aslanın biri kaçan kuduyu arkasından yakaladı, diğeri ise boynundan ısırarak anında hareketsiz hale getirdi. Aslanlar kuduyu yarım saat yediler ve sonra ormana çektiler.”
33
Güney Afrika’nın Mozambik ve Zimbabve sınırında yer alan dünyaca ünlü safari parkı Kruger’da gerçekleşen nadir olay, trafiği bir süre aksattı. Kaynak: Hürriyet