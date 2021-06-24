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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı

Aşk-ı Memnu finalinin 11. yıl dönümünde sosyal medyada Bihter Ziyagil paylaşımları yapıldı.

24 Haziran 2021 17:47

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Aşk-ı Memnu 24 Haziran 2010'da hafızalara kazınan bir final ile ekranlara veda etti.

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Final bölümünde, aşkı ve evliliği arasında kalan Bihter Ziyagil, Behlül'ün ihanetine intiharı ile karşılık verdi.

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Bihter Ziyagil'in ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bihter için binlerce mesaj atıldı.

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İşte mesajlardan bazıları:

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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı

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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı

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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı

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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı

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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı

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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı

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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı

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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı

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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı

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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı

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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı

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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı

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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı

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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı

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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı

bihter ziyagilaşkı memnu final
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