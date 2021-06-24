Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı
Aşk-ı Memnu finalinin 11. yıl dönümünde sosyal medyada Bihter Ziyagil paylaşımları yapıldı.
24 Haziran 2021 17:47
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Aşk-ı Memnu 24 Haziran 2010'da hafızalara kazınan bir final ile ekranlara veda etti.
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Final bölümünde, aşkı ve evliliği arasında kalan Bihter Ziyagil, Behlül'ün ihanetine intiharı ile karşılık verdi.
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Bihter Ziyagil'in ölümü sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bihter için binlerce mesaj atıldı.
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İşte mesajlardan bazıları:
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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı
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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı
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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı
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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı
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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı
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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı
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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı
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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı
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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı
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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı
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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı
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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı
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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı
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Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı
1919
Aşk-ı Memnu'nun Bihter'i ölümünün 11. yıl dönümünde unutulmadı
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