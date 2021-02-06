Aşılamada Türkiye tablosu: Nüfusa oranla en az aşılanan 10 ilin tamamı Doğu ve Güneydoğu'da
06 Şubat 2021 15:07
19
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan verilere göre, günlük aşı sayıları ile 2020 nüfus sayıları oranlandığında en az yeni tip Koronavirüs (Covid-19) aşısı vurulan illerin Doğu ve Güneydoğu’da olduğu görüldü.
29
Verilere göre, Türkiye ortalamasının yüzde 4,01 olduğu aşılama oranının en az olduğu il yüzde 1,27 ile Hakkâri oldu. Hakkâri'yi sırasıyla Ağrı (1,34), Şırnak (1,46), Siirt (1.67), Şanlıurfa (1,76), Mardin (1,77), Muş (1,77), Bitlis (2,11), Bingöl (2,11), Van (2,32) ve Diyarbakır (2,64) izledi.
39
En fazla aşılama yapılan iller | 4 Şubat 2021’deki sayılara göre, nüfusa oranla en fazla aşılamanın yapıldığı ilk on il ise şöyle sıralandı: Isparta (6,71), Amasya (6,38), Bolu (6,29), Burdur (6,07), Edirne (5,82), Eskişehir (5,77), Çanakkale (5,70), Artvin (5,61), Giresun (5,56), Çorum (5,39)
49
Ankara yüzde 5,35 ile 11. sırada yer alırken, İzmir yüzde 4,62 ile 30 sırada yer aldı. 15 milyonu aşan nüfusuyla Türkiye’nin en kalabalık şehri olan İstanbul’da yaşayanların ise yüzde 3,63’ünü aşı yapıldı. İstanbul, yapılan aşının nüfusa oranı sıralamasında 55. oldu.
59
Bilgi işlem uzmanı Zeki Berk'in sosyal medya hesabından paylaştığı ve Sağlık Bakanlığı'nın açıkladığı günlük aşı sayıları ile nüfusun oranlanması sonucu ortaya çıkan harita şöyle: