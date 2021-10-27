Aşı karşıtı Kyrie Irving’in destekçilerinden protesto
Brooklyn Nets'te aşı olmayan Kyrie Irving'e destek verenler Barclays Center'da protesto düzenledi.
27 Ekim 2021 14:00
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Aşı karşıtı Kyrie Irving’in destekçilerinden protesto
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Brooklyn Nets'ten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki Kyrie Irving'in tercihine saygı duyduklarını ancak aşı olana kadar takımla birlikte çalışmalara katılamayacağını ve maçlara çıkamayacağını kaydetti. İç saha maçları için Irving'e ödeme yapılmayacağını da belirtildi.
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Aşı olmayı reddettiği için maçlara çıkarılmayan Kyrie Irving’in destekçileri Barclays Center önünde protesto düzenledi.
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ABD'de Covid-19 aşılarına yönelik zorunluluk, takımların içinde bulunduğu bölgenin sağlık departmanının aldığı kararlara göre belirleniyor. New York'ta oyuncuların antrenman sahası ya da maç salonlarına girebilmeleri için en az bir doz aşı olmaları gerekiyor.
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KYRIE IRVING İÇİN TAKAS İHTİMALİ - ABD basınında çıkan haberlere göre bazı takımlar Irving için Brooklyn'in kapısını çalmak üzere. All-Star oyun kurucunun bir yıl yedek beklemesindense başka bir şehirde tam zamanlı oynama ihtimali gündeme gelirken, Ben Simmons'a alıcı arayan Philadelphia 76ers ve daha üst turlara oynayabilmek için Luka Doncic'in yanına bir süper güç daha arayan Dallas Mavericks ilk dillendirilen ihtimaller oldu.
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Irving'in takasına çıkabilecek en büyük problem olarak ise oyuncunun sözleşmesindeki "bu sezon sonunda tek taraflı olarak sözleşmesini feshedebilir" opsiyonu. Eğer Irving, istemeyeceği bir takasın içerisinde kalırsa gittiği takımdan yazın ayrılabilir ve o takım önümüzdeki yaz eli boş kalabilir.
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30 yaşındaki oyuncu daha önce yaptığı açıklamada Brooklyn'in alacağı karara saygı duyacağını ama oynayamadığı için takaslanması halinde emekli olacağını duyurmuştu.
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KAYBI 15 MİLYON DOLAR - Brooklyn Nets, toplu sözleşme hakları gereğince Irving'e deplasman maçları için ödeme yapacak. Böylelikle yıldız guardın 33 milyon Dolar'lık sözleşmesindeki yıllık kaybı 15 milyon Dolar'ı bulacak. 2011'de 1 numaralı sıradan draft edilerek NBA'e giren Irving, kariyeri boyunca 1 şampiyonluk kazandı, 7 All Star maçında forma giydi.