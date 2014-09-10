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Asansör faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

10 Eylül 2014 00:54

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10 işçinin yaşamını yitirdiği Mecidiyeköy'deki rezidansın inşaatında meydana gelen asansör kazasından hemen sonra çekilmiş yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

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Arkadaşlarının yardımına koşan işçilerin çektiği fotoğraflardan birinde, kazada yaşamını yitiren işçilerden birinin enkaz altından dışarıya sarkmış kolu görünüyor.

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Yardıma koşan arkadaşları, ölen işçilerin baretleri ve ayakkabıları ile kanlı zeminin de fotoğraflarını çekmiş. Diğer fotoğraflarda da, asansörün zemine çakıldıktan sonraki enkazı, asansörü taşıyan kızak ve işçilerin taşındığı battaniyeler var.

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