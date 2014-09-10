Asansör faciasının yeni görüntüleri ortaya çıktı

10 işçinin yaşamını yitirdiği Mecidiyeköy'deki rezidansın inşaatında meydana gelen asansör kazasından hemen sonra çekilmiş yeni fotoğraflar ortaya çıktı.
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Arkadaşlarının yardımına koşan işçilerin çektiği fotoğraflardan birinde, kazada yaşamını yitiren işçilerden birinin enkaz altından dışarıya sarkmış kolu görünüyor.
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Yardıma koşan arkadaşları, ölen işçilerin baretleri ve ayakkabıları ile kanlı zeminin de fotoğraflarını çekmiş. Diğer fotoğraflarda da, asansörün zemine çakıldıktan sonraki enkazı, asansörü taşıyan kızak ve işçilerin taşındığı battaniyeler var.