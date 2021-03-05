Arzum Onan o fotoğrafına gelen eleştirilere yanıt verdi
05 Mart 2021 12:06
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Arzum Onan fotoğrafına gelen eleştirilere yanıt verdi
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Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan ve paylaşımlarıyla ilgi odağı olan Arzum Onan geçen günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı bacak pozuna gelen eleştirilere yanıt verdi.
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Oyuncu Arzum Onan, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. 17 yıl önce oyunculuk kariyerine ara verip heykel sanatına başlayan ve bu alanda uzmanlaşan Onan, "Şimdilik setlere dönmek gibi bir niyetim yok. Heykelle çok mutluyum, yani oyunculuğa dair bir planım yok" diye konuştu.
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Sosyal medyadan paylaştığı bacak pozuna ilişkin gelen eleştirilere de yanıt evren Onan, "Valla buna denecek bir şey yok. Yani bu bacak, kol gibi" diye konuştu.
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Arzum Onan'ın takipçileri, "Bu tip şeylere ihtiyacınız yok", "Lütfen saygınlığınızı kaybetmeyin" ve "Ahmet Hakan'ın sizi sıkıcı bulduğunu açıklamasından sonra bu bacak paylaşımı çok manidar" yorumlarında bulunmuştu.