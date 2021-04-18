"Artık uyarmam, gereğini yaparım"

Ankaragücü maçında galibiyeti uzatmalarda kaçıran Beşiktaş, gözünü salı günkü Demir Grup Sivas sınavına çevirdi. Hürriyet'in verdiği habere göre Siyah beyazlıların teknik direktörü Sergen Yalçın dünkü idmanda takımını sert bir şekilde uyardı.
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Ankaragücü maçının analizini yapan tecrübeli teknik adam oyuncularıyla gerçekleştirdiği toplantıda, “Kadro ve sistem üzerine çok çalıştık. Sezon başından bu yana sistem oturtmaya, istikrarlı bir oyun oynatmaya çalışıyorum ancak halen uygulamada eksikler var. Sizleri son kez uyarıyorum, bu saatten sonra da kimseyi uyarmam gereğini yaparım” dedi.
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"Kolay kazanmanız gereken oyunu zora sokuyorsunuz. Rakibe top kaptırmamamız gerekirken gereksiz hareketler sonucu basit top kayıpları yaptık. Rakip doğru dürüst iki kez kalemize geldi gol oldu. Biz de pozisyona giremedik ama çaba gösterdik. Siz sahaya çıktığınızda sistemimizi uygulayın yeter."
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"Sivasspor’a odaklanmalıyız, zira o karşılaşma daha zor olacak. Güçlü, koşan, pres yapan ve 90 dakika savaşan takım. Sivas’ta riske girmeden, garanti paslarla oynamalıyız. Sivas’ı yenersek çok önemli bir virajı geride bırakırız"
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Beşiktaş, 20 Nisan Salı günü Sivasspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
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Beşiktaş, en yakın rakibi Fenerbahçe'nin 5 puan önünde lider durumda bulunuyor.