T24 LogoT24 Logo

Arsene Wenger'in 22 yıllık Arsenal kariyeri boyunca Dünya'da ve Türkiye'de neler değişti?

20 Nisan 2018 13:45

115

Arsene Wenger, Premier Lig'de en uzun süre görev yapan teknik adam olma unvanına sahip ve takımının başında 823 maça çıktı.

215

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o zamanlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı

315

Donald Trump, 1996'da Dünya Güzellik Yarışması organizasyonunun sahibiydi. 22 yıl sonra ABD başkanı oldu

415

Google henüz hayatımıza girmemişti

515

The Fugees'ın "Ready or Not" şarkısı müzik listelerinde 1 numaradaydı. Wenger, Arsenal'in başındayken 560 farklı şarkı listelerde 1 numara oldu.

615

Newcastle'a 15 milyon sterline transfer olan Alan Shearer, dünyanın en pahalı transferiydi. Wenger döneminde bu rekor 11 kez kırıldı. En son Neymar 199 milyon sterline PSG'ye transfer oldu.

715

Londra'da bir bardak (pint) biranın fiyatı 1,60 sterlindi. Bir bardak biranın fiyatı üç katına çıktı

815

Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği Anlaşması imzalanmış, 1995'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller "Türkiye 1998'de Avrupa Birliği'ne tam üye olacak" açıklamasını yapmıştı.

915

DVD daha yeni icat edilmişti. Hem de Wenger'in Arsenal'e transfer olmadan önce çalıştığı Japonya'da.

1015

"If you wanna be my lover, you gotta get with my friends": Spice Girls, yeni kurulmuştu.

1115

Dünya Pokemon ile tanıştı

1215

Barış Manço hayattaydı

1315

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Arsene Wenger Arsenal'e transfer olduğunda Oğuz Çetin ile beraber İstanbulspor'a yollanmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'in bu kararı çok tartışılmıştı

1415

Türk futbolunun genç yıldızı Cengiz Ünder henüz dünyaya gelmemişti.

1515

Herhangi bir Türk futbol takımı henüz Avrupa'da kupa alamamıştı.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

ArsenesezonsonundasonraTrump
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24