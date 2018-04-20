Arsene Wenger'in 22 yıllık Arsenal kariyeri boyunca Dünya'da ve Türkiye'de neler değişti?
20 Nisan 2018 13:45
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Arsene Wenger, Premier Lig'de en uzun süre görev yapan teknik adam olma unvanına sahip ve takımının başında 823 maça çıktı.
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan o zamanlar İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıydı
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Donald Trump, 1996'da Dünya Güzellik Yarışması organizasyonunun sahibiydi. 22 yıl sonra ABD başkanı oldu
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Google henüz hayatımıza girmemişti
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The Fugees'ın "Ready or Not" şarkısı müzik listelerinde 1 numaradaydı. Wenger, Arsenal'in başındayken 560 farklı şarkı listelerde 1 numara oldu.
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Newcastle'a 15 milyon sterline transfer olan Alan Shearer, dünyanın en pahalı transferiydi. Wenger döneminde bu rekor 11 kez kırıldı. En son Neymar 199 milyon sterline PSG'ye transfer oldu.
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Londra'da bir bardak (pint) biranın fiyatı 1,60 sterlindi. Bir bardak biranın fiyatı üç katına çıktı
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Türkiye ile AB arasında Gümrük Birliği Anlaşması imzalanmış, 1995'te dönemin Başbakanı Tansu Çiller "Türkiye 1998'de Avrupa Birliği'ne tam üye olacak" açıklamasını yapmıştı.
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DVD daha yeni icat edilmişti. Hem de Wenger'in Arsenal'e transfer olmadan önce çalıştığı Japonya'da.
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"If you wanna be my lover, you gotta get with my friends": Spice Girls, yeni kurulmuştu.
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Dünya Pokemon ile tanıştı
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Barış Manço hayattaydı
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, Arsene Wenger Arsenal'e transfer olduğunda Oğuz Çetin ile beraber İstanbulspor'a yollanmıştı. Fenerbahçe Başkanı Ali Şen'in bu kararı çok tartışılmıştı
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Türk futbolunun genç yıldızı Cengiz Ünder henüz dünyaya gelmemişti.
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Herhangi bir Türk futbol takımı henüz Avrupa'da kupa alamamıştı.
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