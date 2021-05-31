Army of the Dead rekor kırdı; Netflix'in en çok izlenen orijinal yapımı olabilir
31 Mayıs 2021 11:13
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Netflix'in yeni orijinal filmi Army of the Dead ilk haftasında 72 milyon hane tarafından izlendi. Sadece ilk hafta izlenmeleriyle Netflix'in en popüler 10 filmi arasına girmeyi başardı.
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Netflix'in zombi temalı yeni aksiyon bilim kurgu filmi Army of the Dead, tüm dünyada büyük bir ilgiyle karşılandı. Netflix tarafından yapılan resmi açıklamaya göre film sadece ilk haftasında 72 milyon hane tarafından izlendi. Army of the Dead bu hızla devam ederse Netflix'in bugüne kadarki en popüler orijinal filmi olabilir.
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Netflix herhangi bir içeriğin sadece iki dakikasını izleyen herkesi "filmi/diziyi izledi" olarak rakamlara dahil ediyor. Dolayısıyla Army of the Dead ile ilgili yapılan açıklama, 72 milyon hanenin filmin tamamını izlediği anlamına gelmiyor. Netflix önceleri aslında içeriğin yüzde 70'ini izleyenleri izlenme rakamlarına dahil ediyordu ancak 2019 yılında bu süre iki dakikaya indirilmişti.
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Neredeyse tüm dünyada Top 10 listlerinin ilk sırasına yerleşmeyi başaran Army of the Dead, Netflix'te yüzleri güldürmüş durumda. Netflix, Army of the Dead filminden küçük bir sinematik evren yaratmayı planlıyor. Aynı evrende geçen iki yeni projeye fim daha yayınlanmadan önce onay verilmişti. Projelerden birisi Army of the Dead'in öncesini anlatan bir prequel filmi, diğeri Army of the Dead: Lost Vegas isimli bir anime spin-off'u olacak. Ayrıca yönetmen Zack Synder da bir devam filmi için çılgın fikirleri olduğunu söylemişti.
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İlk dört hafta rakamlarına göre Netflix'in en popüler 10 filmi Extraction (99 milyon) Bird Box (89 milyon) Spenser Confidential (85 milyon) 6 Underground (83 milyon) Murder Mystery (83 milyon) The Old Guard (78 milyon) Enola Holmes (76 milyon) Project Power (75 milyon) *Army of the Dead (72 milyon) (Sadece ilk hafta) The Midnight Sky (72 milyon) (DonanımHaber)