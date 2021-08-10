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Arka Sokaklar oyuncularının 15 yıllık değişimi sosyal medyada gündem oldu

10 Ağustos 2021 11:27

17

Kanal D ekranlarında 15 sezondur yayınlanan Arka Sokaklar dizisindeki oyuncuların değişimi sosyal medyada gündem oldu.

27

İLKER İNANOĞLU

37

ÖZLEM ÇINAR

47

ALP KORKMAZ

57

ÖZGÜR OZAN

67

ŞEVKET ÇORUH

77

ZAFER ERGİN

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