Arka Sokaklar’ın Zeliş’i Yüsra Geyik diziden neden ayrıldığını açıkladı
20 Mart 2022 09:40
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Kanal D ekranlarının en çok izlenen dizisi Arka Sokaklar'dan ayrılan Yüsra Geyik geçtiğimiz aylarda reytinglerin üst sıralarında yer alan Camdaki Kız dizisine transfer olmuştu.
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Yüsra Geyik, "Arka Sokaklar'ı neden bıraktın?" sorusuna yanıt verdi.
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Sosyal medyayı aktif olarak kullanan Yüsra Geyik, takipçileri ile yaptığı soru cevap etkinliğinde "Arka Sokaklar'ı neden bıraktın?" sorusuna "Zeliha'nın biraz fazla üstüne gelindi" cevabını verdi.
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"Açık giyinmek sana çok yakışıyor." yorumuna da yanıt veren Geyik şu yanıtını verdi:
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"Cevap verip haddimi aşmak istemem. Bu konuda bilirkişi İzzet Yıldızhan diye biliyorum.”
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