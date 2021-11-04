Arka Sokaklar'ın 'Rıza Baba'sı Zafer Ergin'in diziden ayrılacağı iddia edildi
04 Kasım 2021 10:37
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Kanal D’de yayınlanan ve Türk televizyonlarının en uzun soluklu dizilerinden biri olan Arka Sokaklar son aylarda peş peşe yaşanan ayrılıklarla gündemden düşmüyor.
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12 yıldır Arka Sokaklar’ın Rıza Baba’sı olarak hayranlarının karşısına çıkan Zafer Ergin’in diziden ayrılacağı öne sürüldü.
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İzlenme rekorları kıran ve 12 senedir yayında olan Arka Sokaklar dizisinde bu sezon birden fazla ayrılık gerçekleşti. Dizinin 595. bölümünden beri afişte yer almayan Alp Korkmaz diziye veda etmişti.
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Dizide Zeliş (Zeliha Çoban) ve Tekin (Onur Bay) geçtiğimiz sezon dizinden ayrılmıştı. Bu kez de dizinin baş rollerinden Rıza Baba'nın (Zafer Ergin) diziye veda ettiği iddia edildi.
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Rıza Baba rolüne hayat veren Zafer Ergin'in Arka Sokaklar dizisinden maddi nedenlerle ayrılma kararı aldığı iddia edildi. İddiaya göre Zafer Ergin, yapılacak olan bir operasyonda yaralı olarak hastaneye kaldırılacak ama hayat mücadelesi veremeyecek kadar yorgun olacak ve diziden ayrılacak.