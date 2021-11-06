Arka Sokaklar'dan Sadakatsiz'e transfer
06 Kasım 2021 12:53
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Arka Sokaklar dizisinden ayrılan Alp Korkmaz'ın Melis Sezen, Cansu Dere ve Caner Cindoruk'un yer aldığı Sadakatsiz dizisine dahil olduğu belirtildi.
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TV100'ün haberine göre, Alp Korkmaz'ın Bahar ve Melih'in arasına girmeye çalışan Oğuzhan rolüne hayat vereceği belirtildi.
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Bahar'ın eski sevgilisi rolünde diziye dahil olacağı söylenilen Korkmaz'ın aynı zamanda Melih'in yurt dışında en yakın arkadaşı olacağı vurgulandı.
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Kanal D'de yayınlanan Arka Sokaklar dizisinde, Ali karakterini oynayan Alp Korkmaz kadrodan ayrılmıştı.
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