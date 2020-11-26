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Arjantin, futbolun efsane ismi Maradona'yla vedalaştı; cenaze törenine binlerce kişi katıldı

26 Kasım 2020 23:47

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Arjantinli efsane futbolcu Diego Maradona son yolculuğuna uğurlanırken, binlerce kişi efsanevi futbolcuya son kez veda etmek Başkanlık Sarayına akın etti.

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Dünya futbol tarihinin en büyük yıldızı Maradona dün geçirdiği kalp krizi nedeniyle 60 yaşında hayatını kaybetmişti.

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Maradona’nın ölüm haberi yalnızca 3 günlük ulusal yas ilan edilen Arjantin’de değil, dünya genelinde büyük üzüntüye neden oldu.

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Maradona’nın Arjantin bayrağına sarılı tabutu sevenlerinin vedası için Arjantin Devlet Başkanlığı binasına getirildi.

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Arjantin Devlet Başkanlığı binası yerel saatle 06.00’da kapılarını Maradona’nın sevenlerine açtı.

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Maradona’ya veda etmek isteyen binlerce kişi Arjantin Devlet Başkanlığının icra konağı olan Casa Rosada önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

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Koronavirüs salgını nedeniyle içeri tek tek alınan Maradona’nın sevenleri, Maradona’nın tabutunun üzerine çiçekler attı.

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Arjantinli futbolcunun hayranları gözyaşlarına hakim olamazken, bazı ziyaretçiler efsanevi futbolcuya ıslıklar ve alkışlarla veda etti.

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