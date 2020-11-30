Area Araştırma son seçim anketini açıkladı Area Araştırma'nın Kasım 2020 tarihli “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" yayımlandı.
30 Kasım 2020 00:16
1 37 Area Araştırma'nın Kasım 2020 tarihli “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" yayınlandı. Area Araştırma'nın anketine göre AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na destek oranı 45.2'ye düştü. Partilerin son oy oranları ise şöyle: 2 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 3 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 4 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 5 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 6 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 7 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 8 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 9 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 10 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 11 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 12 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 13 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 14 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 15 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 16 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 17 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 18 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 19 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 20 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 21 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 22 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 23 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 24 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 25 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 26 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 27 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 28 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 29 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 30 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 31 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 32 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 33 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 34 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 35 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 36 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı 37 37 Area Araştırma son seçim anketini açıkladı
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