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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

Area Araştırma'nın Kasım 2020 tarihli “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" yayımlandı.

30 Kasım 2020 00:16

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Area Araştırma'nın Kasım 2020 tarihli “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması" yayınlandı. Area Araştırma'nın anketine göre AKP ve MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'na destek oranı 45.2'ye düştü. Partilerin son oy oranları ise şöyle:

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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Area Araştırma son seçim anketini açıkladı

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