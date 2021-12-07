Area anketi: Millet ittifakı, Cumhur İttifakı'nı geride bıraktı
07 Aralık 2021 13:02
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AREA Araştırma’nın son anketi açıklandı. Ankete göre AKP ve MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı, Millet İttifakı’nın gerisinde kalıyor.
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Araştırmaya göre; AKP ile MHP’nin oluşturduğu Cumhur İttifakı’nın oy oranı yüzde 39,1, CHP ile İYİ Parti’nin oluşturduğu yüzde 42,2 oy alıyor. HDP’nin oy oranı ise yüzde 10 şeklinde belirtildi.
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Ankete katılımcılar, “Bugün milletvekili seçimi olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yanıt verdi.
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Verilen yanıtlara göre partilerin oy dağılımı şöyle oldu: AKP: Yüzde 30 - CHP: Yüzde 28,2 - İYİ PARTİ: Yüzde 14 - HDP: Yüzde 10 - MHP: Yüzde 9,1 - DEVA Partisi: Yüzde 4,4 - Diğer: Yüzde 4,4
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