Ardahan dondu, termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi
Ardahan'da kar yağışının ara vermesiyle birlikte soğuk hava etkili olmaya başladı. Göle ilçesinte termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi.
01 Ocak 2021 14:11
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Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Göle ilçesinde dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 25, kent merkezinde ise sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü.
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Soğuk hava nedeniyle donan araçlar çalıştırılamadı, ağaçlar kırağıyla kaplandı.
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Nehir ve göllerin donduğu kentte, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu.
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Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle, kısıtlamadan muaf tutulanların dışında kimsenin olmadığı kentte, caddeler boş kaldı.
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Ardahan dondu, termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi
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Ardahan dondu, termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi
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Ardahan dondu, termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi
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Ardahan dondu, termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi
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