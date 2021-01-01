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Ardahan dondu, termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi

Ardahan'da kar yağışının ara vermesiyle birlikte soğuk hava etkili olmaya başladı. Göle ilçesinte termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi.

01 Ocak 2021 14:11

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Kentte etkili olan soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor. Göle ilçesinde dün gece hava sıcaklığı, sıfırın altında 25, kent merkezinde ise sıfırın altında 20 derece olarak ölçüldü.

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Soğuk hava nedeniyle donan araçlar çalıştırılamadı, ağaçlar kırağıyla kaplandı.

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Nehir ve göllerin donduğu kentte, çatılarda ise buz sarkıtları oluştu.

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Sokağa çıkma kısıtlaması sebebiyle, kısıtlamadan muaf tutulanların dışında kimsenin olmadığı kentte, caddeler boş kaldı.

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Ardahan dondu, termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi

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Ardahan dondu, termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi

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Ardahan dondu, termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi

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Ardahan dondu, termometreler eksi 25 dereceyi gösterdi

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