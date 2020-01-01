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Ardahan'da ulaşıma kar, tipi ve sis engeli

01 Ocak 2020 18:24

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Ardahan'da ulaşıma kar, tipi ve sis engeli

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Ardahan'ı Artvin'e bağlayan Sahara geçidinde etkili olan kar yağışı ve sis, ulaşımı olumsuz yönde etkiledi.

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Sahara geçidinde akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Tipi şeklinde devam eden yağış nedeniyle Sahara geçidinde kar kalınlığı 5 santimetreye ulaştı.

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Karayolları ekipleri bölgede karla mücadele çalışması yaptı.

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Sürücüler, özellikle Ardahan ile Artvin'in Şavşat ilçesini birbirine bağlayan Sahara Geçidi ile Ardahan-Posof karayolu Ilgar Dağı Geçidin'de kar ve tipi nedeniyle zorlandı.

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Ardahan'da ulaşıma kar, tipi ve sis engeli

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Sürücüler sisin etkili olduğu yerlerde araçlarıyla yavaş ilerlemek zorunda kaldı.

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Ardahan'dan Artvin'e otomobiliyle giden sürücü Özgür Açıkyıldız, kar yağışı ve sise yakalandığını belirterek, "Yükseklerde kar ve sis etkili. Bu aylarda beklenen bir durum, fakat karayolları ekipleri karla mücadele çalışması başlattığı için biz de bu yolda rahatlıkla ilerleyebiliyoruz" dedi.

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