Arda Turan, maç sonunda taraftardan özür diledi

Galatasaray ikinci yarının ilk maçında GZT Giresunspor'a sahasında 1-0 yenildi. Taraftarlar maçın sonlarına doğru protestoda bulundu. Kaptan Arda Turan, karşılaşma sonrası taraftardan özür diledi.
08 Ocak 2022 21:43
111
Spor Toto Süper Lig'de konuk ettiği GZT Giresunspor'a 1-0 yenilen Galatasaray'da kötü gidiş durdurulamıyor. Ligde ikinci yarının ilk maçında Karadeniz temsilcisini konuk eden Sarı-Kırmızılılar, Shapi Süleymanov'un 11. dakikada kaydettiği golle yenildi.
211
Bu sezon ligde 13. maçında puan kaybı yaşayan Galatasaray'ın mağlubiyet sayısı 7'ye çıktı. Galatasaray taraftarı, teknik direktör Fatih Terim ve futbolculara tepki gösterdi. Müsabakada 1-0 geride olan sarı-kırmızılıların futbolunu beğenmeyen taraftarlar, "Söylesene Fatih hoca takım neden oynamıyor?" şeklinde tezahürat yaptı.
311
Taraftarlar, futbolculara da "Bu forma kutsaldır, nasip olmaz herkese." şeklinde tezahüratta bulundu. Maçın yaklaşık son 10 dakikası protestolarla geçti. Sarı-kırmızılı futbolseverler, ayrıca hakem Arda Kardeşler'in yönetimini eleştirerek Türkiye Futbol Federasyonunu istifaya, Galatasaray Kulübü yönetimini de takıma sahip çıkmaya çağırdı.
411
Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de yaptığı son 9 maçta sadece 1 galibiyet alabilirken maç sonrası kaptan Arda Turan, tribünlere giderek önce onları sakinleştirdi ardından özür diledi.