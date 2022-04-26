Arda Güler'e Borussia Dortmund kancası!
26 Nisan 2022 16:44
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Fenerbahçe'deki çıkışı ile adından sıkça söz ettiren genç yıldız adayı Arda Güler'in adı Borussia Dortmund ile geçiyor.
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Bu sezon Fenerbahçe formasıyla bulduğu şansları iyi değerlendiren ve Avrupa devlerinin de dikkatini çeken 17 yaşındaki Arda Güler'in geleceği merak konusu.
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Genç yıldız adayı ile ilgili bir iddia da Ajansspor'dan geldi.
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Habere göre Alman devi Borussia Dortmund, Fenerbahçe'den Arda Güler'i istedi.
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İddiaya göre Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, 30 milyon euro bonservis bedeli belirledi.
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Fenerbahçe formasıyla 2'si 11'de olmak üzere 15 maça çıkan Arda, 3 gol attı.
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