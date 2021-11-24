T24 LogoT24 Logo

Arctic Monkeys İstanbul 2022 bilet fiyatları belli oldu

24 Kasım 2021 14:37

110

Arctic Monkeys İstanbul 2022 bilet fiyatları belli oldu

210

Son yılların en popüler rock gruplarından olan Arctic Monkeys biletlerini satın almak isteyenler için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Arctic Monkeys İstanbul 2022 bilet fiyatları belli oldu.

310

Arctic Monkeys konseri için geri sayım sürüyor. Indie Rock türünde müzik yapan Arctic Monkeys; 9-10 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek ve Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde yerini alacak.

410

Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) tarafından yapılan açıklamaya göre Arctic Monkeys konser biletleri 24 Kasım'da passo.com.tr adresinden satışa çıktı. Arctic Monkeys, bilet fiyatları şu şekilde olacak;

510

Ön Satış 1. Dönem - Ayakta / Early Bird 1 - Standing Price: 418,00 TL

610

Ön Satış 2. Dönem - Ayakta / Early Bird 2 - Standing Price: 616,00 TL

710

Genel Satış - Ayakta / General Admission - Standing Price: 748,00 TL

810

Uzak Görüş - Oturmalı / Long Distance - Seated Price: 363,00 TL

910

Kısıtlı Görüş - Oturmalı / Limited View - Seated Price: 275,00 TL

1010

Ancak Arctic Monkeys biletleri dakikalar içinde tükendi. Karaborsacılıkla eleştirilen uluslararası bilet satış sitelerinde ise biletler 10 katı fiyata bulunabiliyor.

Arctic Monkeysistanbulkonserfiyatbilet
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24