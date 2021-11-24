Arctic Monkeys İstanbul 2022 bilet fiyatları belli oldu
24 Kasım 2021 14:37
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Arctic Monkeys İstanbul 2022 bilet fiyatları belli oldu
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Son yılların en popüler rock gruplarından olan Arctic Monkeys biletlerini satın almak isteyenler için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Arctic Monkeys İstanbul 2022 bilet fiyatları belli oldu.
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Arctic Monkeys konseri için geri sayım sürüyor. Indie Rock türünde müzik yapan Arctic Monkeys; 9-10 Ağustos'ta Türkiye'ye gelecek ve Zorlu PSM Turkcell Sahnesi'nde yerini alacak.
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Zorlu Performans Sanatları Merkezi (PSM) tarafından yapılan açıklamaya göre Arctic Monkeys konser biletleri 24 Kasım'da passo.com.tr adresinden satışa çıktı. Arctic Monkeys, bilet fiyatları şu şekilde olacak;
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Ön Satış 1. Dönem - Ayakta / Early Bird 1 - Standing Price: 418,00 TL
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Ön Satış 2. Dönem - Ayakta / Early Bird 2 - Standing Price: 616,00 TL
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Genel Satış - Ayakta / General Admission - Standing Price: 748,00 TL
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Uzak Görüş - Oturmalı / Long Distance - Seated Price: 363,00 TL