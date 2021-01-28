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Araştırma: Yetişkinler, 3 ana nedenden ötürü "sexting" yapıyor

Bilim insanların yaptığı açıklamalara göre, yetişkinler sextingi, cinsel ilişkiyle bağlantılı olmayan nedenlerden dolayı kullanıyor.

28 Ocak 2021 19:02

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Cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ya da videoların teknolojik araçlar kullanılarak bir partnerle paylaşılması anlamına gelen sexting yetişkinler arasında giderek yaygınlaşıyor.

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Teksas Teknik Üniversitesi Cinsel Sağlık ve Cinsel Davranış Laboratuvarı tarafından 160 kişinin katılımıyla yürütülen bir çalışma, yetişkinlerin ağırlıklı olarak cinsel ilişkiye bağlantılı olmayan motivasyonlarla sexting yaptıklarını ortaya koydu.

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Buna göre yetişkinler üç ana nedenden ötürü cinsel içerikli mesaj alışverişinde bulunuyor.

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1-Ön sevişme olarak kullanıyorlar

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2-Yetişkinlerin bir bölümü partnerlerinden, şüpheleri ve endişeleri tekrar gideren sözler duyduklarında sextinge başvuruyor. İlişki güvencesi olarak adlandırılan bu adımlar arasında örneğin “Beni seviyor musun” sorusuna verilen olumlu cevap yer alıyor.

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3-Yetişkinlerden bazıları ise sürpriz yapmak için sevgilileriyle cinsel içerikli iletişim kuruyor ve bu davranışın, bir akşam yemeğine çıkmak gibi, seksle bağlantılı olmayan fikirleri tetiklemesini bekliyor.

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Araştırmacılar yaşları 18-69 arasında değişen katılımcıların sexting yapmasındaki nedenlerden birinin diğerlerine göre daha yaygın olup olmadığını da inceledi. Üç neden ya da motivasyonun da birbirine eşit olduğu görüldü.

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Posta gazetesinin haberine göre; cinsel yönelim, cinsiyet ve yaş söz konusu olduğunda da motivasyonların dağılımının önemli bir değişim göstermediği belirlendi.

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Araştırmayı yürüten bilim insanlarından biri olan Joseph M. Currin, yetişkinlerin, cinsel istekleri iletme konusunda kabul gören bir yöntem olan sextingi ilişkilerinde nasıl kullandıklarını ortaya koymak amacıyla çalışmayı yaptıklarını söyledi.

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Currin “Bu bize yetişkinler arasında sextingin, cinsel arzularımızı partnerlerimize iletme biçimimizin bir evrimi olduğunu söylüyor. İnsanlar aşk şiirleri ve mektuplar yazıyordu, daha sonra fotoğrafçılık yaygınlaştı ve çiftler birbirlerinin özel fotoğraflarını çekmeye başladı” ifadelerini kullandı.

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Araştırmada yalnızca rızaya dayalı sextingi mercek altına aldıklarını belirten Currin, istenmeyen cinsel mesajlar gönderen bireylerin alıcıya cinsel tacizde bulunduklarının altını çizdi.

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Araştırma: Yetişkinler, 3 ana nedenden ötürü "sexting" yapıyor

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