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Araştırma: Türkiye'nin en çok güvenilen ünlüleri

19 Kasım 2021 16:33

111

MediaCat ile Ipsos'un yaptığı "Celebrity Güven Endeksi" araştırmasının sonuçları açıklandı. İşte listenin ilk 10 sırasındaki isimler:

211

Acun Ilıcalı (yüzde 38.8)

311

Haluk Bilginer (yüzde 40)

411

Aras Bulut İynemli (yüzde 40.2)

511

Binnur Kaya (yüzde 40.5)

611

Ezgi Mola (yüzde 44.5)

711

Beyazıt Öztürk (yüzde 44.9)

811

Şener Şen (yüzde 45.6)

911

Kenan İmirzalıoğlu (yüzde 47.3)

1011

Müge Anlı (yüzde 62.9)

1111

Haluk Levent (yüzde 71.4)

ıpsosen güvenilir ünlülerhaluk leventmüge anlı
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