Araştırma: Türkiye'nin en çok güvenilen ünlüleri
19 Kasım 2021 16:33
111
MediaCat ile Ipsos'un yaptığı "Celebrity Güven Endeksi" araştırmasının sonuçları açıklandı. İşte listenin ilk 10 sırasındaki isimler:
211
Acun Ilıcalı (yüzde 38.8)
311
Haluk Bilginer (yüzde 40)
411
Aras Bulut İynemli (yüzde 40.2)
511
Binnur Kaya (yüzde 40.5)
611
Ezgi Mola (yüzde 44.5)
711
Beyazıt Öztürk (yüzde 44.9)
811
Şener Şen (yüzde 45.6)
911
Kenan İmirzalıoğlu (yüzde 47.3)
1011
Müge Anlı (yüzde 62.9)
1111
Haluk Levent (yüzde 71.4)
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