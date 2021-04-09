Yöneylem anketi: “Türkiye’nin ekonomisi geçen yıla göre daha kötü oldu” diyenlerin oranı 74’ü aştı
09 Nisan 2021 15:09
113
Yöneylem Sosyal Araştırmalar Merkezi'nin 27 ilde 3.140 kişiyle görüşerek hazırladığı mart ayı raporunun sonuçları açıklandı. Raporda katılımcılara Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilmesi, ekonomik durum, seçim tercihi, aşı gündemine ilişkin sorular yöneltildi. Raporda 'Ekonomik durumun sorumlusu' ile ilgili soruda cevapların yüzde 46.1'i Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gösterdi. Katılımcıların yarısından fazlası Türkiye'nin durumu gelecekten beklenti anlamında 1 yıl içinde daha kötüye gideceğini düşündüğünü belirtirken, neredeyse 4'te 3'ü (74.5) ekonomik anlamda Türkiye'nin geçen yıla göre bu yıl daha kötü olduğunu düşünüyor.