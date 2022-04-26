Araştırma | Türkiye'de Yolsuzluk: Neden? Nasıl? Nerede?
26 Nisan 2022 08:54
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Araştırma şirketi KONDA'nın Uluslararası Şeffaflık Derneği için hazırladığı "Türkiye'de Yolsuzluk: Neden? Nasıl? Nerede?" raporu açıklandı. Raporda yer alan bazı bulgular şöyle:
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Araştırmaya katılanların %74’ü yolsuzluğun son iki yılda arttığını düşünürken yalnızca %16’sı bu yargıya katılmıyor. Bu oran toplumun, ülkenin kurumlarına karşı ciddi bir güven bunalımı içerisinde olduğunu göstermektedir.
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Siyasi parti tercihi, eğitim durumu faktörlerine göre yolsuzluk algısında farklılık ortaya çıkmakta olup, muhalefet seçmenlerinin neredeyse tamamı yolsuzluğun arttığını düşünürken Ak Parti seçmenleri %44 oranında Mhp seçmenleri ise %63 oranında yolsuzluğun arttığını düşünmektedir.
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Toplumun %60’ı ‘‘Hükümeti yolsuzlukla mücadele konusunda başarılı buluyorum” yargısına katılmadığını söylerken sadece %27’si hükümeti başarılı bulmakta.
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Yolsuzluğun yaygınlaşmasının nedenleri sorulduğunda, “yolsuzluğun cezasız kalması” %80, “ihale sistemleri” %80, “kamu kurumlarında şeffaflığın ve hesap verebilirliğin olmaması” %77, gibi etkenlerin ilk sıralarda sayılması güven bunalımının en çarpıcı göstergelerinden biridir.
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Toplumun %82 gibi büyük bir çoğunluğu siyasi partilerin yolsuzluğa bulaşmış olduğunu düşünmektedir, bunu yerel yönetimler, kamu kurumları ve medya takip etmekte.