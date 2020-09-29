Araştırma: Sevimli hayvan videoları stres seviyesini azaltıyor
Britanya’da bulunan Leeds Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, sevimli hayvan videoları izlemenin stres ve anksiyete seviyesini düşürdüğünü gösterdi.
29 Eylül 2020 11:12
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Britanya’da bulunan Leeds Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, sevimli hayvan videoları izlemenin stres ve anksiyete seviyesini düşürdüğünü gösterdi.
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Araştırma için 30 dakika boyunca hayvan videosu izlemek ya da fotoğraflarına bakmanın kan basıncı, kalp atışı ve anksiyeteye etkisi incelendi.
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Leed Üniversitesi’nden profesör Dr. Andrea Utley, çalışma için 30 dakikalık bir sevimli hayvan videosu hazırladı.
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Aralık 2019’da yapılan çalışmaya 19 kişi katıldı. Çalışmaya katılanların 15’i final sınavlarına hazırlanan üniversite öğrencileriydi ve yüksek bir stres seviyeleri vardı.
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30 dakikanın sonunda tüm katılımcıların kan basıncı, kalp atışı ve anksiyetesinin düştüğü görüldü.
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Videonun ardından yapılan mülakatta katılımcılar en sevdikleri videoların hayvanlar ve insanlar arasındaki iletişimi içerenler olduğun söyledi.
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