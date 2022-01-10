Araştırma: Seks yapmazsanız vücudunuzda neler olur?
Çok sayıda araştırma seksin fiziksel ve ruhsal sağlığa olan faydalı yönlerini ortaya koydu. Aynı şekilde, uzun süre seks yapmamanın kişinin fiziksel ve ruhsal sağlığına olumsuz etkileri olabileceği de gözler önüne serildi. Mirror Online, çeşitli araştırmalardan yola çıkarak, uzun süre seks yapmamanın olumsuz etkilerini derledi.
10 Ocak 2022 12:43
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Çok sayıda araştırma seksin fiziksel ve ruhsal sağlığa olan faydalı yönlerini ortaya koydu. Aynı şekilde uzun süre seks yapmamanın kişiye olumsuz etkileri olabileceği de gözler önüne serildi. Mirror Online, çeşitli araştırmalardan yola çıkarak, uzun süre seks yapmamanın olumsuz etkilerini derledi.
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Kadın sağlığı uygulaması Flo’nun paylaştığı bir makale, seks yapmanın endorfin sağlamaya yardımcı olduğunu, stres ve anksiyete yönetimini kolaylaştırdığını aktardı. Uzun süre seks yapmamanın stres hâlini yoğunlaştırabileceği belirtildi.
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Düzenli seksin bağışıklık sistemine de iyi geldiği belirtildi. Araştırmalar, seksin grip gibi hastalıklarla savaşan antikor İmmunoglobulin A salgılamaya yardımcı olduğunu gösterdi.
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Araştırmalar düzenli seks yapmanın erkeklerde kalp sağlığına da olumlu etkileri olabileceğini gösterdi. Seksten uzun süre kalan erkeklerde kalp sağlığına ilişkin sorunların artabileceği belirtildi.
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Seksten uzun süre uzak kalmanın libidoyu düşürebileceği, kadınlarda tahrik olmayı zorlaştırabileceği belirtildi. 2008 yılında ABD’de yapılan bir araştırma, haftada birden az seks yapan erkeklerin iki kat daha fazla ereksiyon sorunu yaşayabildiği belirtildi.