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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

10 Mart 2022 16:36

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Evony, Konda Araştırma&Danışmanlık tarafından hazırlanan, Türkiye’de pandemi ile geçen iki yılın mercek altına alındığı, “Değişen Hayat; Pandemi ve Türkiye 2020-2022” araştırma raporuna imza attı. Pandemi alışkanlıklarında neler değişti, araştırma sonuçları neler söylüyor?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

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Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?

araştırmapandemialışkanlıkneler değiştiEvonyKonda Araştırma&Danışmanlık tarafından hazırlanan“Değişen Hayat; Pandemi ve Türkiye 2020-2022
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