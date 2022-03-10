Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?
10 Mart 2022 16:36
1 41 Evony, Konda Araştırma&Danışmanlık tarafından hazırlanan, Türkiye’de pandemi ile geçen iki yılın mercek altına alındığı, “Değişen Hayat; Pandemi ve Türkiye 2020-2022” araştırma raporuna imza attı. Pandemi alışkanlıklarında neler değişti, araştırma sonuçları neler söylüyor? 2 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 3 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 4 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 5 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 6 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 7 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 8 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 9 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 10 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 11 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 12 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 13 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 14 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 15 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 16 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 17 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 18 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 19 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 20 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 21 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 22 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 23 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 24 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 25 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 26 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 27 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 28 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 29 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 30 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 31 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 32 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 33 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 34 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 35 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 36 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 37 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 38 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 39 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 40 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti? 41 41 Araştırma: Pandemi alışkanlıklarında neler değişti?
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