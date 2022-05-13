Araştırma: Ofisler yeniden açılırken çiftler gün ortası seks alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kalıyor
Pandemiyle birlikte evden çalışmak yaygınlaşırsa da normalleşme süreci çalışanların ofislere dönüşünü başlattı. Evden çalışmak, çalışanların günlük hayatını temelden değiştirirken seks hayatları da bundan nasibini aldı. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, evden çalışan çiftlerin gün ortası seksi alışkanlığı edindi; bekarlar ise ofise dönmenin insanlarla tanışmak açısından daha faydalı olacağını düşünüyor.
13 Mayıs 2022 13:58
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Pandemiyle birlikte evden çalışmak yaygınlaşırsa da normalleşme süreci çalışanların ofislere dönüşünü başlattı. Evden çalışmak, çalışanların günlük hayatını temelden değiştirirken seks hayatları da bundan nasibini aldı. ABD’de yapılan bir araştırmaya göre, evden çalışan çiftlerin gün ortası seksi alışkanlığı edindi; bekarlar ise ofise dönmenin insanlarla tanışmak açısından daha faydalı olacağını düşünüyor.
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“Covid-19 pandemisinde cinsellikte değişen algılar” isimli araştırmayı yürüten Jessamyn Bowling, ‘seks’ ve ‘işin’ kolay kolay birbirine karışamayacağını ancak pandemi nedeniyle yaşanan izole hayatta cinselliğe ilişkin algıların değiştiğini anlattı.
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Derin yakınlık, yalnızlık ve cinsel keşif gibi konuların karantinadan bu yana ilk kez ofise dönen kişiler için değiştiğini anlatan Bowling “Cinsellik insanların hayatlarının her yanıyla iç içe geçti” dedi.
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Araştırma: Ofisler yeniden açılırken çiftler gün ortası seks alışkanlıklarından vazgeçmek zorunda kalıyor
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Apple, Twitter gibi teknoloji şirketlerinde çalışanlara yapılan bir anket, bekar çalışanların yüzde 35’inin cinsellik anlamında ofise dönmeye sevindiğini, çiftlerin ise yüzde 25’inin cinsel hayatlarının kötü gideceğinden endişe ettiğini gösterdi.