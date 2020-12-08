Araştırma: İnsanlar her hafta bir kredi kartı boyutunda plastik yiyor
08 Aralık 2020 15:42
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Araştırma: İnsanlar her hafta bir kredi kartı boyutunda plastik yiyor
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Dünya Doğayı Koruma Vakfı'nın araştırmasına göre insanlar her hafta bir kredi kartı boyutunda plastik tüketiyor.
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Tüketilen plastiğin temel kaynağı sular. İçme sularında çok miktarda mikro-plastik bulunuyor. Bir diğer plastik kaynağı ise kabuklular başta olmak üzere deniz ürünleri.
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Araştırma: İnsanlar her hafta bir kredi kartı boyutunda plastik yiyor
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Plastik üretimi son 50 yılda katlanarak arttı. Plastiğin tüketim alanları günden güne genişliyor. Modern dünyanın gelişmesinin temelindeki ürünlerin başında plastik geliyor. Ancak plastiğin en büyük sorunu doğada çözünemez olması.
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Öte yandan mikro-plastik tehlikesine dair çalışmaların sayısı artsa da uzmanlar çok daha küçük parçacıkları temsil eden nano-plastiklerin insanları bekleyen asıl tehlike olduğunu aktarıyor.