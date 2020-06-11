Araştırma: İdeal sarılmanın formülü bulundu

Japon bilim insanları, bebekler için ideal sarılmanın formülünü buldu.
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Japonya'nın Toho Üniversitesi'ndeki bir araştırma ekibi, gerek ebeveynleri gerekse yabancı kişiler tarafından farklı düzeylerde baskı uygulanarak kucağa alınan bebeklerin kalp atışlarını inceledi.
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Araştırmaya göre ideal kucaklama anne ya da baba tarafından yapılan orta derece baskı ile gerçekleşiyor.
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Cell bilim dergisinde yayınlanan sonuçlara göre, 125 günden büyük bebekler orta basınçta bir sarılma sırasında sadece kucakta tutulmaktan daha fazla yatışıyor. Ancak sarılmanın 'sıkılaşması' bebekler üzerindeki sakinleştirici etkiyi azaltıyor.
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Araştırma ekibi sarılmanın 20 saniyeyi geçmemesi gerektiğini belirtiyor. Araştırma sırasında bir dakika ve daha uzun süren sarılmanın bebeklerin ruh halini kötü etkilediği görüldü.
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Çalışma aynı zamanda rahatlatıcı bir sarılmanın faydalarını hisseden tek tarafın bebekler olmadığını ortaya koydu: Ebeveynler de çocuklarını kucaklarken önemli bir sakinlik belirtisi gösterdiler.
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Araştırma ekibinde yer alan Hiromasa Funato, çalışmanın bir kucaklama sırasında alınan çeşitli duyusal girdilere odaklandığını belirtti.
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Kalp atış hızı değişikliğinin baz alındığını ifade eden Funato, "Otizm spektrum bozukluğu olan çocuklar duyusal entegrasyon ve sosyal tanınma güçlüğü çeker. Bu nedenle, basit sarılmamız, otizm için yüksek ailevi riski olan bebeklerde otonomik fonksiyonun (bilinçsiz bedensel süreçleri düzenleyen), duyusal entegrasyonun ve sosyal tanıma gelişiminin erken taranmasında kullanılabilir." dedi. (Kaynak: Euronews)