Araştırma: Hayvanlarla vakit geçirmek stresi azaltıyor
Washington Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar evcil hayvanların insan vücudu kimyasına etkilerini araştırdı. Araştırmanın sonucunda, hayvanlarla vakit geçirmenin öğrencilerde stresi azalttığı tespit edildi.
06 Haziran 2021 10:09
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Washington Eyalet Üniversitesi'ndeki araştırmacılar evcil hayvanların insan vücudu kimyasına etkilerini araştırdı. Araştırmanın sonucunda, evcil hayvanlarla vakit geçirmenin öğrencilerde stresi azalttığı tespit edildi.
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249 üniversite öğrencisi ile yapılan araştırmada; öğrenciler, kedi ve köpeklerle dolu bir odaya on dakikalığına alınıp hayvanlarla oynadılar. Odaya girmeden önce ve odadan çıktıktan sonra öğrencilerin stres hormonu kortizol seviyeleri ölçüldü. Ve evcil hayvanlarla etkileşime girmenin sadece duygusal bir etkisi olmadığı, aynı zamanda vücudun kimyasına da yansıdığı görüldü.
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Öğrencilerin hayvanlarla oynadıktan sonra, evcil hayvanlarla temas etmedikleri zamana kıyasla, kortizol seviyelerinde önemli bir düşüş gözlemlendi.
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Araştırmacılar, hayvanlarla vakit geçirme programını deneyimleyen öğrencilerin rahatladığını, onları strese sokan nedenleri anlatabildiklerini söyledi. Araştırma sonucunda öğrencilerin düşünme, hedef belirleme, motive olma, konsantre olma kabiliyetlerinin geliştiği tespit edildi.