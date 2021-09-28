Araştırma: Erkekler ayrıldıktan sonra pişman olur mu?
Dostça ayrılıklar dahi ayrılıkların hepsi yıpratıcıdır. Peki erkekler de kendilerini üzgün hissediyor mu? Araştırmacıların çalışmaları mevcut
28 Eylül 2021 18:07
16
Dostça ayrılıklar dahi ayrılıkların hepsi yıpratıcıdır. Peki erkekler de kendilerini üzgün hissediyor mu? Araştırmacıların çalışmaları mevcut
26
Araştırmalar, erkeklerin ve kadınların ayrılık sürecini birbirinden farklı bir şekilde deneyimlediklerini gösteriyor.
36
Londra Üniversitesi Akademisi ve Binghamton Üniversitesi tarafından ortak olarak yürütülen araştırma, kadınların bir ilişki sona erdikten sonra daha yoğun acı ve kayıp hissi yaşama eğiliminde olduklarını, erkeklerin ise uzun vadede ayrılık pişmanlığı hissini yaşama olasılıklarının çok daha yüksek olduğunu ortaya koyuyor.
46
Çalışmanın başında yer alan araştırmacı Craig Morris'e göre, kadınlar bir ilişkiye bir erkekten çok daha fazla yatırım yapıyor. Çünkü ufak bir romantik karşılaşma hamilelik, ardından yıllarca emzirme ve çocuk yetiştirme ile sonuçlanabiliyor. Oysa erkekler için durum tam olarak böyle değil. Çalışmaya katılan erkek katılımcılar, ayrılıklarından dolayı üzgün ve kötü hissettiklerini bildirdiler, ancak ayrılık acısı için daha az zaman harcayıp yeni bir ilişkiye daha hızlı atıldılar.
56
Kadınlar ise süreci daha yavaş bir şekilde geçiriyor. Arkadaşlarıyla ve aileleriyle konuşarak bir başkasının desteğini hissetmeyi tercih ediyorlar. Ve bu sayede süreci hazmederek ileride bir deneyim olarak hatırlayacakları bir anıya dönüştürebiliyorlar.
66
Oysa erkekler ilerleyen süreçte pişmanlık taşıyan bir ruh haline daha çok bürünüyor. Çalışmaya katılan erkeklerin ayrılık olmasaydı sahip olabilecekleri hayat hakkında daha fazla kafa yordukları ve hayatlarının en iyi ilişkisini kaybetmekten pişmanlık duyduklarını daha sık ifade ettikleri ortaya çıkıyor.(marieclaire.com'dan alınmıştır)