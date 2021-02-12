Araştırma | Android kullanıcıları, iPhone kullanıcılarına göre ikili ilişkilerde daha iyi
12 Şubat 2021 10:44
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Akıllı telefonların fiyat ve özelliklerini kıyaslayan küresel internet sitesi "CompareMyMobile", 2.000 kişinin katılımıyla Android ve iOS kullanıcılarını kıyaslayan bir araştırma gerçekleştirdi.
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Android kullanıcılarının ikili ilişkilerde daha iyi olduğu sonucunu ortaya koydu. Araştırmaya göre iPhone sahipleri, Android kullanıcılara göre daha fazla rahatsız edici alışkanlıklara sahip.
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12 farklı kriter belirlemeyi başaran şirket, bu kriterleri siteye gelen herkese yöneltti. İlginç bir şekilde CompareMyMobile'ın belirlediği tüm rahatsız edici özelliklerde, iPhone sahipleri biraz daha öndeydi.
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Yapılan araştırmada sorulan sorulardan bir tanesi, televizyon ya da film izlerken telefon kullanıp kullanılmadığına ilişkindi. Garip bir şekilde her iki kullanıcı grubu da ortak bir şekilde bu alışkanlığa sahipler. iPhone sahiplerinin yüzde 75'i, Android telefon sahiplerinin ise yüzde 59'u, TV ya da film izlerken telefonuyla oynadığını belirtti.
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Öte yandan; birisiyle konuşurken telefon kullanma, çok fazla sosyal medya paylaşımı yapma ve paylaşılan her fotoğrafta filtre kullanma, yemek yerken telefon kullanma, görüşme sırasında yüksek sesle konuşma, bir mesajda anlatılabilecek bir şeyi onlarca mesaja bölme, mesajlara cevap vermeme ve yemek fotoğrafları çekme konusunda da iPhone sahipleri daha kötü durumdalar.
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Araştırma | Android kullanıcıları, iPhone kullanıcılarına göre ikili ilişkilerde daha iyi
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Araştırma | Android kullanıcıları, iPhone kullanıcılarına göre ikili ilişkilerde daha iyi