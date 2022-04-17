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Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu Atatürk dizisinde Zübeyde Hanım'ı kimin canlandıracağı belli oldu

17 Nisan 2022 16:20

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Disney Plus'ın Atatürk dizisi merakla bekleniyor.

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Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı dizide Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanım'a hayat verecek oyuncu da belli oldu.

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tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre, 14 Haziran’da Türkiye eğlence pazarına giriş yapacak olan Disney Plus, 03 Medya’nın yapımcılığında bir Atatürk dizisi yaynlayacak.

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Projenin en önemli rollerinden Mustafa Kemal’in annesi Zübeyde Hanımı Songül Öden canlandıracak.

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