Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu Atatürk dizisinde Ali Rıza Efendi'yi kimin canlandıracağı belli oldu
28 Nisan 2022 15:14
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Aras Bulut İynemli'nin başrolünde olduğu Atatürk dizisinde Ali Rıza Efendi'yi kimin canlandıracağı belli oldu.
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Disney Plus'ın Atatürk dizisi merakla bekleniyor.
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Aras Bulut İynemli'nin Atatürk'ü canlandıracağı dizide Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendi'ye hayat verecek oyuncu da belli oldu.
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Projenin en önemli rollerinden Mustafa Kemal’in babası Ali Rıza Efendi'yi Mehmet Günsur canlandıracak.
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Geçtiğimiz günlerde Songül Öden'in Zübeyde Hanım rolüyle karşımıza çıkacağı açıklanmıştı. Günsur ise Ali Rıza Efendi olarak dizide yer alacak. Böylece, dizinin ana kadrosu da açıklanmış oldu. Dizi için, Harry Potter film serisinin yıldızı Emma Watson ve Oscar ödüllü besteci Hans Zimmer'in de adı duyurulmuştu ve büyük heyecan yarattı.