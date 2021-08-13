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Arama kurtarma çalışmaları sürüyor: Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt'tan kareler

13 Ağustos 2021 13:44

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Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinin ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

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İlçede 11 Ağustos'taki şiddetli yağışın ardından yaşanan selde kaybolanlara ulaşmak için geniş çaplı çalışma yürütülüyor. Çalışma yapan ekipler, evlerinde mahsur kalan kişileri tahliye ediyor.

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Kastamonu'daki selde şu ana kadar 25 kişi hayatını kaybetti.

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AFAD, "Kastamonu'da toplamda 925 vatandaşımız tahliye edilmiştir. Helikopter ve bot vasıtasıyla tehlikeli bölgelerde bulunan afetzedeler güvenli bölgelere tahliye edilmektedir" açıklamasını yaptı.

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İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün bölgede yaptığı açıklamada, "Benim gördüğüm en ağır sel felaketi burası, Dereli'de karşı karşıya kaldığımız felaketin 5 misli diyebiliriz." dedi.

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Bozkurt Belediye Başkanı da yaşanan sel felaketini, "İlçemizin yok oluşunu seyrediyoruz" sözleriyle anlatmıştı.

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Fotoğraflar: AA

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